سعد الحريري يكشف سبب التكتم على انفجار الصاروخ قرب موكبه

وكالات (صدى):
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، على وقوع انفجار صاروخي قرب موكبه أثناء عودته من زيادة إلى البقاع قبل عشرة أيام.
وقال المكتب الإعلامي للحريري : “ تعليقا على ما أوردته قناة الحدث بشأن زيارة الرئيس الحريري إلى البقاع قبل ١١ يوما، فإن المعلومات التي وردت في التقرير صحيحة إجمالا ”.
وأضاف: “ لقد تبلغ الرئيس الحريري من الأجهزة الأمنية المعنية بحصول انفجار في المنطقة في اليوم نفسه، إلا أنه بما أن الموكب لم يتعرض لأي اعتداء، ومنعا لأي استغلال في ظل التشنج السائد، كان قراره التكتم على الأمر وانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة ”.
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