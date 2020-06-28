البرلمان الكويتي بصدد رفع حصانة نواب متهمين بـ«الإتجار بالبشر»

خالد الظفيري (صدى):
تقدم عدد من نواب البرلمان الكويتي بطلبات لرفع الحصانة عن 3 نواب، وردت أسماؤهم في قضايا متاجرة بالبشر.
وقالت مصادر إن نائبين من الثلاثة، مرتبطين بقضية النائب البنغالي ”محمد شهيد إسلام“ المحتجز بتهم غسيل أموال، والمتاجرة بالبشر، أما النائب الثالث فورد اسم شقيقه في التحقيقات، كصاحب شركة، لاستقدام العمالة.
وأحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم طلبات رفع الحصانة إلى اللجنة التشريعية“ لكنها لم تذكر أسماء النواب المعنيين بهذه الاتهامات.
وأشارت الصحيفة، إلى أن النائب الثالث من الدائرة الرابعة، ورد اسم شقيقه صاحب الشركة في التحقيقات، حيث استغل نفوذ النائب المحسوب على المعارضة، لتمرير معاملات، واستقدام عمالة بأعداد كبيرة.
أما النائبان الآخران فقد كشفت المعلومات مؤخرًا عن تورطهما بقضية النائب البنغالي المتهم فيها مسؤولون في الهيئة العامة للقوى العاملة، وضابط في وزارة الداخلية، وآخرون بينهم وافدون“.