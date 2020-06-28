نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الغذاء والدواء» : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على «ميتفورمين»

Time منذ ساعتين
Views 1502
«الغذاء والدواء» : سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على «ميتفورمين»

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء سلامة 9 أدوية إضافية محتوية على مادة (ميتفورمين) لعلاج مرض السكري ، من التلوث بشوائب كيميائية من عائلة "النيتروزامين" التي تُعرف بمادة (NDMA) N-nitrosodimethylamine ، وتعد ضمن المواد التي يُحتمل أن تكون مُسرطنة (حسب وكالة الأبحاث الدولية للسرطان) في حال التعرض لها بكميات أكثر من الحدود المقبول استهلاكها بشكل يومي لفترات طويلة جداً.

ويأتي ذلك استمراراً لدور الهيئة في التأكد من سلامة الأدوية التي تحتوي على مادة "ميتفورمين" من شوائب "النيتروزامين"، إذ كانت أصدرت بيانين في الـ 29 من مايو الماضي ، و الـ 15 من يونيو الماضي ، أوضحت فيهما نتائج تحليل أكثر من 25 دواء تحتوي على مادة "ميتفورمين".

وبيّنت "الغذاء والدواء" في بيان إلحاقي اليوم ، أنها أصدرت قرارات حول نتائج تحليل القائمة الثالثة من هذه الأدوية التي ثبتت سلامتها وعدم تلوثها بشوائب NDMA ، منوهة إلى أنها ألزمت جميع الشركات المسوّقة للمستحضرات المحتوية على مادة (metformin) بإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من خلو التشغيلات الجديدة من شوائب NDMA قبل تسويقها.

ودعت "الغذاء والدواء" إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو خلل في جودتها وذلك عن طريق التواصل مع الرقم الموحد 19999 ، أو البريد الإلكتروني : [email protected] ، أو الرابط :هنا .

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

أخر الأخبار

استمرار تدني الرؤية في منطقتين
استمرار تدني الرؤية في منطقتين
Time منذ دقيقتين Views 1085
فنانة بحرينية عن صورتها الفاضجة: «ما عاش اللي يعكر مزاجي»
فنانة بحرينية عن صورتها الفاضجة: «ما عاش اللي يعكر مزاجي»
Time منذ 16 دقيقة Views 1242
عدنان جستنيه : المركز الإعلامي بنادي النصر " لا يهش ولا ينش "
عدنان جستنيه : المركز الإعلامي بنادي النصر " لا يهش ولا ينش "
Time منذ 19 دقيقة Views 221
شاهد..النصر يعود من جديد إلى التدريبات
شاهد..النصر يعود من جديد إلى التدريبات
Time منذ 24 دقيقة Views 1366
عدنان جستنيه : جيل جديد من الإعلام النصراوي للأسف صار تابع وبدون ما أذكر أسامي
عدنان جستنيه : جيل جديد من الإعلام النصراوي للأسف صار تابع وبدون ما أذكر أسامي
Time منذ 24 دقيقة Views 194
عبدالرحمن الجماز : الإعلام النصراوي ما زال يحاول الهروب من المشكلة الحقيقية
عبدالرحمن الجماز : الإعلام النصراوي ما زال يحاول الهروب من المشكلة الحقيقية
Time منذ 26 دقيقة Views 198
فهد المفيريج : ادواردو سيكمل مع الهلال الى نهاية الدوري
فهد المفيريج : ادواردو سيكمل مع الهلال الى نهاية الدوري
Time منذ 26 دقيقة Views 181
أحمد الشمراني : من المعيب ان نكون في نظر المشاهدين بأننا مشجعين
أحمد الشمراني : من المعيب ان نكون في نظر المشاهدين بأننا مشجعين
Time منذ 27 دقيقة Views 195
عيسى الجوكم : إتنقال عبدالله الزوري من الهلال لم يكن قرار هلالي
عيسى الجوكم : إتنقال عبدالله الزوري من الهلال لم يكن قرار هلالي
Time منذ 27 دقيقة Views 204
«الصرامي» ينشر فيديو عن «غالي» وتعرضه للظلم بسبب «المنشطات»
«الصرامي» ينشر فيديو عن «غالي» وتعرضه للظلم بسبب «المنشطات»
Time منذ 43 دقيقة Views 1515