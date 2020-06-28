انفجار صاروخ قرب موكب سعد الحريري خلال عودته إلى بيروت

وكالات (صدى):
وقع حادث انفجار مدوي بالقرب من موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحراري، خلال عودته إلى بيروت منذ أكثر من أسبوع.
وذكرت تقارير لبنانية، أن الحادث وقع قبل عشرة أيام أثناء مرور موكب سعد الحريري في البقاع، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على وجود استهداف مباشر للحريري.
وأشارت إلى أن الجهات الأمنية، لا تزال تحقق في الواقعة وتبحث جميع الفرضيات، فيما اتضح أن الانفجار وقع في منطقة جبلية تقع أمنيا ضمن مسار الموكب، وتحديدا على بعد 500 متر منه.
وأكمل الطريق إلى بيروت، فيما عملت الأجهزة الأمنية على تمشيط محيط المكان وعثرت على بقايا صاروخ، لكنها فرضت السرية على المعلومات.