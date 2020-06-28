نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

انفجار صاروخ قرب موكب سعد الحريري خلال عودته إلى بيروت

Time منذ ساعتين
Views 1589
انفجار صاروخ قرب موكب سعد الحريري خلال عودته إلى بيروت

وكالات (صدى):
وقع حادث انفجار مدوي بالقرب من موكب رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحراري، خلال عودته إلى بيروت منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت تقارير لبنانية، أن الحادث وقع قبل عشرة أيام أثناء مرور موكب سعد الحريري في البقاع، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل على وجود استهداف مباشر للحريري.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية، لا تزال تحقق في الواقعة وتبحث جميع الفرضيات، فيما اتضح أن الانفجار وقع في منطقة جبلية تقع أمنيا ضمن مسار الموكب، وتحديدا على بعد 500 متر منه.

وأكمل الطريق إلى بيروت، فيما عملت الأجهزة الأمنية على تمشيط محيط المكان وعثرت على بقايا صاروخ، لكنها فرضت السرية على المعلومات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

أخر الأخبار

استمرار تدني الرؤية في منطقتين
استمرار تدني الرؤية في منطقتين
Time منذ دقيقتين Views 1084
فنانة بحرينية عن صورتها الفاضجة: «ما عاش اللي يعكر مزاجي»
فنانة بحرينية عن صورتها الفاضجة: «ما عاش اللي يعكر مزاجي»
Time منذ 15 دقيقة Views 1242
عدنان جستنيه : المركز الإعلامي بنادي النصر " لا يهش ولا ينش "
عدنان جستنيه : المركز الإعلامي بنادي النصر " لا يهش ولا ينش "
Time منذ 19 دقيقة Views 221
شاهد..النصر يعود من جديد إلى التدريبات
شاهد..النصر يعود من جديد إلى التدريبات
Time منذ 24 دقيقة Views 1366
عدنان جستنيه : جيل جديد من الإعلام النصراوي للأسف صار تابع وبدون ما أذكر أسامي
عدنان جستنيه : جيل جديد من الإعلام النصراوي للأسف صار تابع وبدون ما أذكر أسامي
Time منذ 24 دقيقة Views 194
عبدالرحمن الجماز : الإعلام النصراوي ما زال يحاول الهروب من المشكلة الحقيقية
عبدالرحمن الجماز : الإعلام النصراوي ما زال يحاول الهروب من المشكلة الحقيقية
Time منذ 25 دقيقة Views 198
فهد المفيريج : ادواردو سيكمل مع الهلال الى نهاية الدوري
فهد المفيريج : ادواردو سيكمل مع الهلال الى نهاية الدوري
Time منذ 26 دقيقة Views 181
أحمد الشمراني : من المعيب ان نكون في نظر المشاهدين بأننا مشجعين
أحمد الشمراني : من المعيب ان نكون في نظر المشاهدين بأننا مشجعين
Time منذ 27 دقيقة Views 195
عيسى الجوكم : إتنقال عبدالله الزوري من الهلال لم يكن قرار هلالي
عيسى الجوكم : إتنقال عبدالله الزوري من الهلال لم يكن قرار هلالي
Time منذ 27 دقيقة Views 204
«الصرامي» ينشر فيديو عن «غالي» وتعرضه للظلم بسبب «المنشطات»
«الصرامي» ينشر فيديو عن «غالي» وتعرضه للظلم بسبب «المنشطات»
Time منذ 42 دقيقة Views 1515