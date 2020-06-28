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«الاتصالات» تكشف أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات خلال الجائحة و«نتفليكس» ثالثًا

Time منذ ساعتين
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«الاتصالات» تكشف أكثر التطبيقات استهلاكًا للبيانات خلال الجائحة و«نتفليكس» ثالثًا

علي القحطاني (صدى):
سجلت شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة نجاحا لافتا في استيعاب الطلب المتزايد على خدماتها منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، حيث انعكس هذا النجاح بشكل مباشر على أداء منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي أسفرت عن معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية في أداء مهام الجهات المختلفة، وذلك خلال الفترة من مارس الماضي وحتى يونيو الحالي.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن زيادةٍ كبيرة في استهلاك البيانات خلال فترة جائحة كورونا حيث بلغت نسبة زيادة استهلاك البيانات للإنترنت أكثر من 34% خلال الجائحة، موضحةً وصول نسبة الزيادة في استهلاك بيانات الإنترنت الثابت خلال فترة جائحة كورونا إلى 45%، فيما بلغت نسبة الزيادة في استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل 24% خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الهيئة بأن معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الانترنت المتنقل يقدر بـ 600 ميجابايت يوميا قبل أزمة كورونا، وهو ما يعادل ضعفي المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 200 ميجابايت، فيما زاد هذا الرقم خلال جائحة كورونا ليصل إلى أكثر من 3 أضعاف المتوسط العالمي بعد أن بلغ معدل استهلاك الفرد في المملكة 920 ميجابايت.

وعزا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات معالي الدكتور محمد بن سعود التميمي هذا النجاح إلى متانة البنية التحتية الرقمية في المملكة التي لعبت دوراً رئيسياً في استيعاب الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وبمتابعة وإشراف من قبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والاستثمار الكبير في مجال البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الجهود المبذولة من كافة الشركاء في القطاع، والعمل المستمر على تطوير المنظومة ومواكبة المستجدات التقنية والفنية وتطبيق أحدث الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.

ولاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات وتلبية الطلب المتزايد، قامت هيئة الاتصالات بتوفير ترددات إضافية للمشغلين على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تقدر بأكثر من 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات، مع تقديم الدعم لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاع الصحة والتعليم عبر تعزيز البنية التحتية للاتصالات في المركز الوطني للأزمات والطوارئ الصحية، وتوفير تطبيق "صحة"، ومنصات التعليم الالكتروني، وتطبيق توكلنا بشكل مجاني لكافة المستخدمين، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي.

وكشفت الهيئة عن أعلى خمس تطبيقات استهلاكاً للبيانات خلال جائحة كورونا، مشيرةً إلى أن منصة "يوتيوب" تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها في المرتبة الثانية منصتي "فيسبوك" ومنصة "سناب شات" بنسبة 9% لكل منهما، فيما احتلت منصتي "بلايستيشن" و"نتفليكس" المرتبة الثالثة بما يعادل نسبة 6% لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات الإنترنت قد كشف في تقريره الأخير حفاظ المملكة لمركزها العاشر في مؤشر سرعات الإنترنت المتنقل بنهاية مايو الماضي بمتوسط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 62.33 ميجابت في الثانية.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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