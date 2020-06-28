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حيادية «الإخبارية» تؤرق أعداء المملكة وتٌفضح إفلاسهم

Time منذ ساعتين
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حيادية «الإخبارية» تؤرق أعداء المملكة وتٌفضح إفلاسهم

الرياض (صدى):
فتحت عدد من الحسابات مجهولة الهوية هجومًا غير مبررًا على مراسل الإخبارية خالد ربيع بسبب تقرير بثته القناة.

ولفت المراسل في تقريره إلى تميز الباحة بمقومات سياحية مبهرة وأجواء مميزة مع وجود بعض القصور في بعض الأمور مثل الانترنت؛ حيث نقل الصورة بحيادية تعود عليها الإعلام في المملكة، ولكن تجهله الأذرع الشيطانية التي تحارب المملكة.

ومن جانبه دافع الكاتب عضوان الأحمري عن المراسل قائلا: "مراسل الإخبارية يستحق الشكر ولم يخطئ. ما قام به عمل إعلامي وصحافي بحت، ولا يمكن تسمية نقله الصورة كما هي "غلطة". لصراحته، سيتم تحسين شبكة الاتصال والانترنت وقد يزيد الاهتمام".

ومن جانبها علقت الكاتبة هيلة المشوح على الإخبارية قائلة :"حين أشاهد نجاحات قناة الإخبارية وما وصلت إليه من تألق خلال سنواتها الأخيرة ، ثم أشاهد الهجوم على إدارتها بغية إسقاطها اتساءل".

وتابعت: "لماذا كل مابرزت مؤسسة إعلامية أو قناة وطنية تشكلت فئات تحاربها بدءاً بمعارك الصحويين مروراً بالمفك وانتهاءاً بالحسابات المشبوهة؟...هل هذا محض صدف؟".

ويتميز الإعلام في المملكة بقدرته على نقل الصورة الواقعية دون تزييفها، بل تقف الحكومة بالمرصاد لتقديم الدعم الكافي للجهات المختلفة ومحاسبة المقصرين إن وجدوا.

ويبدو أن الأذرع الشيطانية التي تكن الكره للممكلة أصبحت مفلسه ولم تجد ما تنتقده؛ لتبدأ في خلق أزمة من الفراغ؛ إلا أن أبناء الوطن لديهم الوعي الكافي للدفاع عن مؤسساتهم بقوة.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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