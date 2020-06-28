تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
المسماري : مليشيات أردوغان تواصل تنفيذ مخطط السيطرة على منطقة الهلال النفطي
منذ 7 دقائق
1192
طرابلس (صدى):
قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأحد، إن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.
وأشار إلى أن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
أخر الأخبار
شاهد..العاملة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة
منذ دقيقة
1033
سميحة أيوب تكشف عن تعرضها لوعكة صحية
منذ دقيقة
1033
شاهد.. القطري المُسيء لرجال ونساء المملكة يعتذر: «بيننا نسب ولحم ودم »
منذ دقيقة
1040
المسماري : مليشيات أردوغان تواصل تنفيذ مخطط السيطرة على منطقة الهلال النفطي
منذ 7 دقائق
1192
الملك سعود مع الملك طلال في الرياض قبل 69 عامًا
منذ 8 دقائق
1171
برشلونة يحاول التخلص من راكيتيتش بعرضه على سان جيرمان
منذ 10 دقائق
1216
ثلث الشركات الروسية ستعلن إفلاسها بعد أكتوبر
منذ 11 دقيقة
1209
شاهد الظهور الأول لنجم السوشيال أبو الفدا بعد الإفراج عنه
منذ 14 دقيقة
1211
ديوان المظالم يُوضح آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية
منذ 17 دقيقة
1248
طقوس غريبة قبل الزواج
منذ 18 دقيقة
202