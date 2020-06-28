نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المسماري : مليشيات أردوغان تواصل تنفيذ مخطط السيطرة على منطقة الهلال النفطي

Time منذ 7 دقائق
Views 1192
المسماري : مليشيات أردوغان تواصل تنفيذ مخطط السيطرة على منطقة الهلال النفطي

طرابلس (صدى):
قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، اليوم الأحد، إن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.

وأشار إلى أن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط الرئيس التركي أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

أخر الأخبار

شاهد..العاملة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة
شاهد..العاملة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة
Time منذ دقيقة Views 1033
سميحة أيوب تكشف عن تعرضها لوعكة صحية
سميحة أيوب تكشف عن تعرضها لوعكة صحية
Time منذ دقيقة Views 1033
شاهد.. القطري المُسيء لرجال ونساء المملكة يعتذر: «بيننا نسب ولحم ودم »
شاهد.. القطري المُسيء لرجال ونساء المملكة يعتذر: «بيننا نسب ولحم ودم »
Time منذ دقيقة Views 1040
المسماري : مليشيات أردوغان تواصل تنفيذ مخطط السيطرة على منطقة الهلال النفطي
المسماري : مليشيات أردوغان تواصل تنفيذ مخطط السيطرة على منطقة الهلال النفطي
Time منذ 7 دقائق Views 1192
الملك سعود مع الملك طلال في الرياض قبل 69 عامًا
الملك سعود مع الملك طلال في الرياض قبل 69 عامًا
Time منذ 8 دقائق Views 1171
برشلونة يحاول التخلص من راكيتيتش بعرضه على سان جيرمان
برشلونة يحاول التخلص من راكيتيتش بعرضه على سان جيرمان
Time منذ 10 دقائق Views 1216
ثلث الشركات الروسية ستعلن إفلاسها بعد أكتوبر
ثلث الشركات الروسية ستعلن إفلاسها بعد أكتوبر
Time منذ 11 دقيقة Views 1209
شاهد الظهور الأول لنجم السوشيال أبو الفدا بعد الإفراج عنه
شاهد الظهور الأول لنجم السوشيال أبو الفدا بعد الإفراج عنه
Time منذ 14 دقيقة Views 1211
ديوان المظالم يُوضح آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية
ديوان المظالم يُوضح آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية
Time منذ 17 دقيقة Views 1248
طقوس غريبة قبل الزواج
طقوس غريبة قبل الزواج
Time منذ 18 دقيقة Views 202