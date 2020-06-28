شاهد..العمالة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة

جدة (صدى):
أثارت تصرفات العمالة المخالفة غضب بائعون سعوديون في سوق الخضار للجملة بجدة، خاصة وأنهم يتحزبون ضدهم لإجبارهم على الخروج من السوق.
وقال أحد الباعة لـ قناة الإخبارية، إن العمالة المخالفة تتعمد البيع بأسعار أقل حتى وإن كانت بنصف قيمتها.
وأضاف أن بعض تجار الجملة يمنحون الباعة من العمالة المخالفة بضائع بأسعار جملة أقل مما يحصل عليها البائعون السعوديون، في إشارة إلى تحزب العمالة المخالفة ضدهم.
وأوضح أن الجهات المعنية تقوم بدوريات مستمرة لضبط العمالة المخالفة في السوق، إلا أنهم يعاودون ممارسة تجارتهم مجددًا بعد رحيل الدوريات.
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1277242571186634752%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F498144