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شاهد..العمالة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة

Time منذ ساعتين
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شاهد..العمالة الوافدة تحاول إجبار بائعين سعوديون على الخروج من السوق بجدة

جدة (صدى):
أثارت تصرفات العمالة المخالفة غضب بائعون سعوديون في سوق الخضار للجملة بجدة، خاصة وأنهم يتحزبون ضدهم لإجبارهم على الخروج من السوق.

وقال أحد الباعة لـ قناة الإخبارية، إن العمالة المخالفة تتعمد البيع بأسعار أقل حتى وإن كانت بنصف قيمتها.

وأضاف أن بعض تجار الجملة يمنحون الباعة من العمالة المخالفة بضائع بأسعار جملة أقل مما يحصل عليها البائعون السعوديون، في إشارة إلى تحزب العمالة المخالفة ضدهم.

وأوضح أن الجهات المعنية تقوم بدوريات مستمرة لضبط العمالة المخالفة في السوق، إلا أنهم يعاودون ممارسة تجارتهم مجددًا بعد رحيل الدوريات.

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ألله يرحم جدي كلمني عن معاهدة دارين فرسخت في بالي وسميت ابنتي دارين لك ألله الموحد ولك ألله المجدد 🖒
زائر
إعلام النصر إعلام كاذب ومزور والدليل عبدالله بن زنان وتزويره الشهير ومعاقبته ومنعه من التصريح ومرافقة الفريق ودخول الملاعب ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يطول في عمرك يالعم ابو عمر
زائر
لأنهم مرضى نفسيين ويعانون بسبب الكذب على الإعلام وتزوير تاريخ النصر والبطولات للفريق !!
سلحف مبرطم
قوة سلاحف الننجا

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