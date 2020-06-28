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ديوان المظالم يُوضح آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية

Time منذ 16 دقيقة
Views 1241
ديوان المظالم يُوضح آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية

علي القحطاني (صدى):
كشف ديوان المظالم آلية حضور الجلسات القضائية الإلكترونية في محاكمه الخاصة، بالإضافة إلى خطوات استخدام الخدمة عبر منصة معين.

وقال ديوان المظالم إن حضور الجلسات القضائية الإلكترونية يتم من خلال الدخول على رابط منصة معين ثم اختيار الخدمات القضائية وإدخال رقم هوية المستخدم وكلمة المرور، بالإضافة إلى إدخال رمز التحقق المرسل على الجوال المسجل في النظام.

وأضاف : بعد نجاح العملية ستظهر مجموعة من الخدمات، يتم اختيار خدمة الجلسات القضائية الإلكترونية من القائمة، ثم ستظهر قائمة أخرى بالجلسات التي ستعقد عن بُعد آليًا، كما يمكن استخدام آلية البحث لإيجاد دعوى معينة.

وتابع أن الدخول على الجلسات سيكون متاحًا قبل الموعد بـ30 دقيقة، كما أشار إلى أن ظهور تلك الجلسات مشروط بأن يكون المستفيد طرفًا بالدعوى.

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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