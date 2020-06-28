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مدير مكتب الملك سلمان السابق ينسف ادعاءات «الدويلة» ويفضح أكاذيبه

Time منذ 44 دقيقة
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مدير مكتب الملك سلمان السابق ينسف ادعاءات «الدويلة» ويفضح أكاذيبه

نايف السالم (صدى):
كشف عساف بن سالم أبو ثنين مدير عام مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة تٌكذب إدعاءات مبارك الدويلة الأخيرة.

وقال عساف عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"إحقاقاً للحق وإزهاقاً للباطل وحتى لا يتم التزوير في مرحلة تشرفت بأن أكون شاهداً عليها، إبان عملي مديراً عاماً لمكتب مولاي خادم الحرمين الشريفين، عندما كان أميراً للرياض، فواجبي يحتم علي التعليق على حديث مبارك الدويلة عن تسجيلاته مع القذافي والتي زعم فيها مالم يتم وما لم يقال".

وتابع : "فالدويلة كان يحضر بين الحين والآخر استقبال أمير الرياض في مجلسه بالأمارة، شأنه شأن الآلاف من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون، وكانت كل أحاديثه تختص بأمور خاصة بعائلته والأحاديث العامة وطلبات شخصية، ولم يتطرق بتاتاً لأي موضوع يختص بلقائه مع القذافي واستهدافه للمملكة".

واستكمل: "ولست وحدي من حضر هذه اللقاءات العامة، وانما عدة مسئولين في إمارة الرياض والدولة، وكل هذا موثق رسمياً مما يؤكد أن ما قاله الدويلة عار عن الصحة ومحض كذب وافتراء على مجلس مولاي الملك ...(انتهى)".

وعلق المعارض القطري خالد الهيل على حديث "عساف" قائلا : "مدير مكتب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما كان أميرًا للرياض ينسف ادعائات الكاذب مبارك الدويلة ويلخص " لم يذكر شيئا بخصوص القذافي وكل حديثه كان طلبات شخصية" يعني الكاذب مبارك الدويلة زج باسم الملك سلمان واسم امير الكويت وهو كاذب، اتوقع رد فعل من الكويت".

وقال "الدويلة" في مزاعمه : "في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج ! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة".

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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