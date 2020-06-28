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"تاريخ آل سعود" يفحم مُغرد اتهم الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الإنجليز

Time منذ 48 دقيقة
Views 1328
"تاريخ آل سعود" يفحم مُغرد اتهم الملك عبدالعزيز بالتعاون مع الإنجليز

نايف السالم (صدى):
أفحم "تاريخ آل سعود"، مغرد ذكر أن ابن رشيد كان تابعًا للدولة العثمانية، في حين كان الملك عبدالعزيز "رحمه الله"، متعاون مع الإنجليز، زاعمًا أن الأمر ماهو إلا تبادل أدوار.

وقال تاريخ آل سعود: " ابن رشيد كان تابع للدولة العثمانية ودعمته في البكيرية بـ11 طابور عسكر و14 مدفع وغيرها من المال والسلاح كما كانو الترك معه في الشنانة وفي قصر ابن عقيل وكذلك دعمته بالمشير أحمد فيضي باشا من بغداد وبالفريق صدقي باشا من المدينة المنورة ومعهم جندهم ضد الملك عبدالعزيز وغير ذلك الكثير " .

وأضاف: " وهذه الأحداث وقعت مابين عام 1322هـ/1904م وعام 1324هـ/1906م، وعلاقة الملك عبدالعزيز مع الإنجليز بدأت بعد معاهدة دارين عام 1334هـ/1915م أي بعد 9 سنوات وأكثر من تلك الأحداث، عليك إثبات كلامك لأن التاريخ لا يعرف المجاملات " .

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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