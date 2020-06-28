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تفاصيل إنقاذ محطة وقود بالرياض من كارثة محققة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1386
تفاصيل إنقاذ محطة وقود بالرياض من كارثة محققة

الرياض (صدى):
كشفت مصادر تفاصيل حادثة إنقاذ محطة وقود من كارثة حقيقية بعد اشتعال النار في إحدى المركبات التي كانت تتزود بالوقود في المحطة وانتشرت مقاطع فيديو لهذه الحادثة.

وقالت المصادر إن الحادثة وقعت في مدينة الرياض، وبطل هذه الحادثة هو مواطن قام بدفع المركبة خارج المحطة بمركبته الخاصة بهدف إنقاذ المحطة ومن فيها.

"وقال المواطن:"أنا باتجاهي إلى المنزل شاهدت سيارة مشتعلة أثناء تعبئتها بالوقود داخل المحطة وبجانبها عدد من السيارات أيضًا للتزود بالوقود".

وأضاف الدوسري: قمت بدفع السيارة المشتعلة بسيارتي الخاصة خارج المحطة لسلامة الممتلكات وأرواح البشر.

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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