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وفاة‎ سعيد أحمد ناصر مؤسس أول بنك إسلامي

Time منذ ساعة
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وفاة‎ سعيد أحمد ناصر مؤسس أول بنك إسلامي

أبوظبي (صدى):
أعلنت الإمارات، اليوم الأحد، عن رحيل الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه، الذي يعد مؤسس أول بنك إسلامي في العالم، عن عمر يناهز 97 عاما.

وحرص نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد، على نعي الراحل ودعا له بالرحمة.

وغرد قائلا : "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي..له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام .. عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك .. وألهم أهلك الصبر والسلوان ..".

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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