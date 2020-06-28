"خربين" يسيطر على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2017

طلال الغامدي (صدى):
اهتم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بأبرز النجوم في النسخ الأربع الأخيرة من البطولة القارية الأبرز على مستوى الأندية (دوري الأبطال).
وتتناول الاتحاد الآسيوي التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي خط الهجوم في نسخة عام 2017 حيث سيطر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عمر خربين، على ترشيحات الموقع الرسمي للاتحاد، عن طريق الإحصاءات والتصويت الجماهيري.
وقال "الآسيوي"، إن المهاجم السوري عمر خربين، خاض أول مشاركة له في دوري أبطال آسيا عام 2017، وفرض حضوره بقوة خلال هذه المشاركة، حيث توج بجائزة هداف البطولة وكاد يتوج بلقب البطولة، وحصل في ذلك العام على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.
وأضاف الاتحاد، أن خربين يمتاز بالتحرك المميز والقدرات العالية على إنهاء الهجمات من داخل أو خارج منطقة الجزاء، وقد ظهرت فعاليته الهجومية على مدار مشوار المنافسة في البطولة.
ويذكر أن اللاعب سجل 10 أهداف (المركز الأول بين المهاجمين)، و22 تسديدة على المرمى (المركز الأول بين المهاجمين)، بنسبة النجاح في المراوغات 59% (المركز الثاني بين المهاجمين).