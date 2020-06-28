نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي

Time منذ 12 دقيقة
Views 1151
أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي

الباحة (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بإجراء المقابلات الشخصية عبر الإتصال المرئي للموظفين المرشحين على الترقيات والبالغ عددهم 321 موظفاً للمرحلة الثالثة.

وبدأت الإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة إجراء المقابلات الشخصية, وأوضح المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية بإمارة المنطقة حميد بن محمد آل متعب أنه إنفاذاً للتوجيه وضعت خطة عمل لإجراء المقابلات مع الموظفين المرشحين من المرتبة العاشرة فما دون, حيث يعد ذلك أول إجراء من نوعه على مستوى المنطقة, وسوف يرشح الموظفون وتجرى المفاضلات عبر منصة مسار آليًا ويعتمد المحضر بعد اكتمال بيانات الموظفين من قبل الإدارة العامه للموارد البشرية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين
حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين
Time منذ دقيقتين Views 1068
"خربين" يسيطر على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2017
"خربين" يسيطر على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 2017
Time منذ 6 دقائق Views 1156
أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي
أمير الباحة يوجه بإجراء المقابلات الشخصية عبر الاتصال المرئي
Time منذ 12 دقيقة Views 1151
عفوية نجاح المساعيد
عفوية نجاح المساعيد
Time منذ 14 دقيقة Views 199
هند القحطاني مع ابنائها
هند القحطاني مع ابنائها
Time منذ 15 دقيقة Views 184
مضاربة بين عمال
مضاربة بين عمال
Time منذ 16 دقيقة Views 196
خالد النمر: لا يمكن تعديل الجينات لإطالة العمر
خالد النمر: لا يمكن تعديل الجينات لإطالة العمر
Time منذ 16 دقيقة Views 1232
برشلونة يفاوض غوارديولا
برشلونة يفاوض غوارديولا
Time منذ 16 دقيقة Views 1230
لقمة العيش صعبة
لقمة العيش صعبة
Time منذ 16 دقيقة Views 209
يقول انه خيال ولكن
يقول انه خيال ولكن
Time منذ 17 دقيقة Views 198