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القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات

Time منذ 45 دقيقة
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القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات

الدمام (صدى):
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن القبض على المتورطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات .

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت لفترة تزيد على (4) أربعة أعوام، أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على (4) أربعة مواطنين بالعقد الثاني من العمر.

وأضاف: وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/8/7 هـ نتيجة خلاف معه على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن ومن ثم القيام بدهسه والفرار بمركبته من الموقع، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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