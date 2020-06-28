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شفاء مسنة يبلغ عمرها 100 عاما من كورونا في عرعر

Time منذ 38 دقيقة
Views 1298
شفاء مسنة يبلغ عمرها 100 عاما من كورونا في عرعر

عرعر (صدى):
تماثلت مسنة تبلغ 100 عامًا من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بعد أن حصلت على العناية اللازمة واتباع الإجراءات المناسبة في عرعر.

وكانت وزارة الصحة أكدت اليوم أن ازدياد أعداد الإصابات يقابلها زيادة في أعداد حالات التعافي.

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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