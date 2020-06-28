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أبشر توضح خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وتجديد جواز السفر

Time منذ 44 دقيقة
Views 1307
أبشر توضح خطوات الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة وتجديد جواز السفر

عادل الحربي (صدى):
أكدت منصة أبشر، أنه يمكن الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة من خلالها عبر " تبويب خدمات المكفولين ثم استعلامات واختيار حالة تأشيرة خروج وعودة " .

وأضافت أن خدمة تسجيل المواليد لا يتم تنفيذها إلكترونياً من خلال منصة أبشر، مؤكدة أن استلام الوثائق يتم عن طريق العنوان الوطني ( واصل).

وأفادت بأن تفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية لا يلزمه حجز موعد، و يمكن التحقق من الأجهزة القريبة من الشخص من خلال الدخول على موقع أبشر في أسفل الصفحة واختيار مواقع التسجيل والتفعيل.

وأشارت إلى أن تجديد جواز السفر لأحد أفراد الأسرة الذي لم تصدر له بطاقة الهوية، عبر خدمة المواعيد للجوازات من حساب رب الأسرة وفي حال تواجد رب الأسرة خارج المملكة يمكن تفويض شخص آخر لتجديد الجواز باستخدام خدمة التفاويض واختيار تفويض مراجعة القطاعات.

وشددت على أنه لا يمكن إلغاء الإبلاغ عن الوثائق المفقودة ويتم حجز موعد من خلال خدمة طلب وثيقة بدل فاقد لاستلام الوثائق بنسخة جديدة، كما أن البلاغ لا يتطلب طباعته.

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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