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نجوم الهلال ينعون سيف الشرعبي برسائل مؤثرة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1378
نجوم الهلال ينعون سيف الشرعبي برسائل مؤثرة

نواف السالم (صدى):
حرص عدد من نجوم ورموز نادي الهلال، اليوم الأحد، على نعي المصور سيف الشرعبي ، الذي عاش سنوات بين أسوار النادي كمصور محترف.

وقال سامي الجابر عبر "تويتر" : "اللهم ارحم واغفر لعبدك سيف الشرعبي رجل فاضل عرفناه منذ ان كنا في الدرجات السنية و اعتزلنا وهو يخدم النادي الذي عشقه.. اللهم صبر اهله وذويه واجعل مثواه الجنة".

وغرد المعتزل ياسر القحطاني: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته، رحم الله سيف الشرعبي صاحب الأخلاق الرفيعة غفر الله لك..إدعوا له بالرحمة".

ونعاه محمد الشلهوب قائلا: "ولي مع المرحوم سيف الشرعبي ذكريات معه ومع عدسته منذ بداياتي في النادي.. اللهم اغفر له وارحمه".

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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