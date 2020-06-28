نجوم الهلال ينعون سيف الشرعبي برسائل مؤثرة

نواف السالم (صدى):
حرص عدد من نجوم ورموز نادي الهلال، اليوم الأحد، على نعي المصور سيف الشرعبي ، الذي عاش سنوات بين أسوار النادي كمصور محترف.
وقال سامي الجابر عبر "تويتر" : "اللهم ارحم واغفر لعبدك سيف الشرعبي رجل فاضل عرفناه منذ ان كنا في الدرجات السنية و اعتزلنا وهو يخدم النادي الذي عشقه.. اللهم صبر اهله وذويه واجعل مثواه الجنة".
وغرد المعتزل ياسر القحطاني: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون رحمة الله عليك وأسكنك فسيح جناته، رحم الله سيف الشرعبي صاحب الأخلاق الرفيعة غفر الله لك..إدعوا له بالرحمة".
ونعاه محمد الشلهوب قائلا: "ولي مع المرحوم سيف الشرعبي ذكريات معه ومع عدسته منذ بداياتي في النادي.. اللهم اغفر له وارحمه".