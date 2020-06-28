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الاتحاد يُقيم معسكرا تحضيريا في عسير لاستئناف الدوري

Time منذ ساعة
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الاتحاد يُقيم معسكرا تحضيريا في عسير لاستئناف الدوري

نواف السالم (صدى):
أعلنت إدارة نادي الاتحاد، عن إقامة معسكر تحضيري في منطقة عسير خلال الفترة من 5-25 يوليو المقبل، من أجل تحضير الفريق لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

وقال حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق بأنه تم الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لإقامة المعسكر، من حيث مقر إقامة الفريق، وملعب وصالة التدريب بالشكل الذي يضمن تحقيق المعسكر لأهدافه، مشيراً في الوقت ذاته بأنه سوف يتم الإعلان لاحقاً عن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق خلال المعسكر ومواعيد إقامتها

ويذكر أن البرازيلي كاريلي مدرب الفريق، أشرف على التدريبات بعد عودته من بلاده، الجمعة، حيث اجتمع باللاعبين وشرح لهم برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة والذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية في مقر النادي بحضور كافة محترفيه بعد وصولهم إلى جدة، وخضوعهم لفحوصات فيروس كورونا..

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أحدث التعليقات

عبد الفتاح سليمان
هل أستطيع بيع إحدى كليتى
عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..

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