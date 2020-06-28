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بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية

Time منذ 7 دقائق
Views 1144
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية

حمود العنزي (صدى):
أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن تجربة التدريب عن بُعد أثبتت نجاحها بشكل فاعل وكبير حيث تم تقديم فصل تدريبي كامل لأكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة في الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة.

وأضاف خلال مداخلته في برنامج " كلنا مسؤول"، أنه تم إطلاق مبادرة "المدرب المعتمد" لإتاحة مزاولة التدريب بشكل نظامي، مؤكدًا أن الرخص المقدمة للمدربين تتيح للحاصل عليها تقديم الدورات التدريبية معتمدة، وذلك تحت مظلة " منشأة تدريبية مرخصة " ولا تقدم بشكل فردي.

وأشار إلى أنه يتم التأكد من نظامية الدورة التدريبية، من خلال تطبيق " تدريبك" وكذلك موقع المؤسسة الإلكترونية، وخدمة العملاء وحسابات التواصل الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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