نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1269
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية

الرياض (صدى):
قامت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة بتنفيذ جولات ميدانية في المطارات.

وعملت فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية، وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، إضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في مطارات المملكة.

وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية معايير عدة دقيقة لتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

جمال ريان .. صمت دهرًا ونطق كفرًا
جمال ريان .. صمت دهرًا ونطق كفرًا
Time منذ دقيقة Views 1057
خطيبة حسن شاكوش تعلق على خبر انفصالها: "دعنا نرتكب أخطاء جديدة"
خطيبة حسن شاكوش تعلق على خبر انفصالها: "دعنا نرتكب أخطاء جديدة"
Time منذ دقيقة Views 1052
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية
Time منذ 6 دقائق Views 1135
شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة
شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة
Time منذ 12 دقيقة Views 1216
شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات
شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات
Time منذ 16 دقيقة Views 1224
شاهد.. شجار عنيف بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين
شاهد.. شجار عنيف بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين
Time منذ 17 دقيقة Views 254
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية
Time منذ 22 دقيقة Views 1269
امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الخصية
امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الخصية
Time منذ 26 دقيقة Views 124
هذا اللى تورط بحلاله
هذا اللى تورط بحلاله
Time منذ 29 دقيقة Views 228
مضاربة شبان بسبب الاعجاب بفتاة
مضاربة شبان بسبب الاعجاب بفتاة
Time منذ 30 دقيقة Views 214