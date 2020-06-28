الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية

الرياض (صدى):
قامت الهيئة العامة للطيران المدني، خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة بتنفيذ جولات ميدانية في المطارات.
وعملت فرق ميدانية من هيئة الطيران المدني على رصد أبرز الملاحظات عبر جولات ميدانية، وتتم مشاركة التقارير مع الجهات ذات العلاقة لعمل اللازم في وقته، إضافة إلى قيام فرق ميدانية على إعداد تقارير دورية عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة لهم في مطارات المملكة.
وطبقت هيئة الطيران المدني خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية معايير عدة دقيقة لتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة الـ(28).