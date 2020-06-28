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تطبيق جديد لحماية خصوصية طِفلك

Time منذ 54 دقيقة
Views 1349
تطبيق جديد لحماية خصوصية طِفلك

واشنطن (صدى):
طوّر أحد الباحثين الأمريكيين، تطبيقًا يمكنه تحديد ما إذا ما لعبة الفيديو أي تطبيق إلكتروني آخر متوافق مع القانون الأمريكي لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت أم لا .

يأتي ذلك بعدما كشفت دراسة أجريت في جامعة تكساس الأميركية، وشملت 100 تطبيق إلكتروني مخصصة للأطفال، أن 72 من هذه التطبيقات تخالف القانون.

والتطبيق الجديد يحمل اسم "كوبتسا"، وقد أثبت نجاحاً كبيراً في أداء مهمته، إذ يقوم بقياس درجة نشاط المكونات الصلبة للأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال، وتبلغ درجة دقة القياس 99%.

ويقول الباحثون إن درجة دقة الجهاز في أداء وظيفته تبلغ 99%، وهم يعكفون على تحسين هذه التقنية التي يعتزمون طرحها بحيث يمكن تحميلها مجاناً من خلال الإنترنت.

يشار إلى أن التطبيقات التي تخالف قواعد حماية خصوصية الأطفال قد تتيح لأي شخص تحديد هوية طفل ما ومكان إقامته.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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