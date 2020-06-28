تطبيق جديد لحماية خصوصية طِفلك

واشنطن (صدى):
طوّر أحد الباحثين الأمريكيين، تطبيقًا يمكنه تحديد ما إذا ما لعبة الفيديو أي تطبيق إلكتروني آخر متوافق مع القانون الأمريكي لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت أم لا .
يأتي ذلك بعدما كشفت دراسة أجريت في جامعة تكساس الأميركية، وشملت 100 تطبيق إلكتروني مخصصة للأطفال، أن 72 من هذه التطبيقات تخالف القانون.
والتطبيق الجديد يحمل اسم "كوبتسا"، وقد أثبت نجاحاً كبيراً في أداء مهمته، إذ يقوم بقياس درجة نشاط المكونات الصلبة للأجهزة الإلكترونية التي يستخدمها الأطفال، وتبلغ درجة دقة القياس 99%.
ويقول الباحثون إن درجة دقة الجهاز في أداء وظيفته تبلغ 99%، وهم يعكفون على تحسين هذه التقنية التي يعتزمون طرحها بحيث يمكن تحميلها مجاناً من خلال الإنترنت.
يشار إلى أن التطبيقات التي تخالف قواعد حماية خصوصية الأطفال قد تتيح لأي شخص تحديد هوية طفل ما ومكان إقامته.