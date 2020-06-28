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مركز الوقاية من الأمراض: أعددنا قرابة 40 بروتوكولا

Time منذ 56 دقيقة
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مركز الوقاية من الأمراض: أعددنا قرابة 40 بروتوكولا

الرياض (صدى):
أوضح مدير المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها الدكتور عبد الله القويزاني، البروتوكولات الصحية الوقائية ومراحل إعدادها، والتي بلغ عددها قرابة 40 بروتوكولاً شملت كافة القطاعات والنشاطات.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن هذه البروتوكولات الصحية الوقائية تعد من أهم ركائز المجابهة المجتمعية لفيروس كورونا الجديد؛ حيث إنها تحدّ من انتشاره في المجتمعات والقطاعات المختلفة.

وأضاف أن المركز أشرف على إعداد البروتوكولات الوقائية بالتعاون مع عدة جهات، مشيراً إلى أن صياغتها مرت بثلاث مراحل.

وتابع بأن المراحل الثلاث هي: مرحلة فهم الاحتياج وطبيعة النشاط وتقييم مواطن الخطورة، ومرحلة دراسة أفضل التجارب العالمية والممارسات الدولية للحد من انتشار الفيروس في قطاعٍ ما، ومرحلة صياغة البروتوكول وعرضه على الجهات المعنية لاعتماده ونشره.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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