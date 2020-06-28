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الأميرة ريما تشارك في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة

Time منذ 38 دقيقة
Views 1305
الأميرة ريما تشارك في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة

نايف السالم (صدى):
كشفت تقارير أنه من المقرر أن تشارك السفيرة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود في مؤتمر دولي حول حقوق المرأة.

وذكر التقرير "ستستضيف المائدة المستديرة للأعمال في كولورادو مؤتمرا عبر الإنترنت حول حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم بمشاركة قائمة من النساء في حكومة الولاية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال الخيرية في 8 يوليو."

وستشارك في المؤتمر الأميرة ريما بنت بندر آل سعود السفيرة السعودية لدى واشنطن.

وأضاف التقرير " الأميرة ريما نشأت في واشنطن، حيث شغل والدها الأمير بندر بن سلطان ، منصب سفير من 1983 إلى 2005 ، وتخرجت من جامعة جورج تاون".

وتابع التقرير " ينظر إلى الأميرة ريما على المسرح الدولي على أنها مفتاح خطة تحديث المجتمع السعودي، حيث تعد أول امرأة تشغل منصب سفيرة. ومن بين مهامها السابقة ، عملت الأميرة الشابة كنائب رئيس التطوير والتخطيط للهيئة العامة للرياضة في المملكة."

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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