إضافة ميزة جديدة من "غوغل" لمعرفة سبب اتصال الشركات بك

أميرة خالد (صدى):
أعلن عملاق التكنولوجيا "جوجل"، عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق Google Phone، وهي ”Verified Calls“.
وأوضحت شركة جوجل، أن هذه الميزة ستمكن الشركات التي تختار إجراء عملية التحقق من جوجل واجتيازها من إرسال خادم التحقق من المكالمات المخصص لرقم الهاتف ورقم هاتفك وسبب الاتصال، مثل تطبيقات ” توصيل الطعام “.
وأشارت إلى أنه سيتم عرض كل هذه المعلومات في تطبيق الهاتف، مضيفة أنه يتم تشغيل الميزة افتراضيا الآن، ولن تعمل إذا لم تضف رقم هاتفك إلى حسابك على ”جوجل“ والذي يلزم تثبيت تطبيق Google Phone.
يشار إلى أن التطبيق لا يزال غير متوافق مع الكثير من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد“، بما في ذلك بعض هواتف سامسونج.