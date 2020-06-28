نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

إضافة ميزة جديدة من "غوغل" لمعرفة سبب اتصال الشركات بك

Time منذ ساعة
Views 1376
إضافة ميزة جديدة من "غوغل" لمعرفة سبب اتصال الشركات بك

أميرة خالد (صدى):
أعلن عملاق التكنولوجيا "جوجل"، عن إضافة ميزة جديدة لتطبيق Google Phone، وهي ”Verified Calls“.

وأوضحت شركة جوجل، أن هذه الميزة ستمكن الشركات التي تختار إجراء عملية التحقق من جوجل واجتيازها من إرسال خادم التحقق من المكالمات المخصص لرقم الهاتف ورقم هاتفك وسبب الاتصال، مثل تطبيقات ” توصيل الطعام “.

وأشارت إلى أنه سيتم عرض كل هذه المعلومات في تطبيق الهاتف، مضيفة أنه يتم تشغيل الميزة افتراضيا الآن، ولن تعمل إذا لم تضف رقم هاتفك إلى حسابك على ”جوجل“ والذي يلزم تثبيت تطبيق Google Phone.

يشار إلى أن التطبيق لا يزال غير متوافق مع الكثير من الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ”أندرويد“، بما في ذلك بعض هواتف سامسونج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

جمال ريان .. صمت دهرًا ونطق كفرًا
جمال ريان .. صمت دهرًا ونطق كفرًا
Time منذ 54 ثانية Views 1018
خطيبة حسن شاكوش تعلق على خبر انفصالها: "دعنا نرتكب أخطاء جديدة"
خطيبة حسن شاكوش تعلق على خبر انفصالها: "دعنا نرتكب أخطاء جديدة"
Time منذ دقيقة Views 1025
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية
Time منذ 6 دقائق Views 1129
شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة
شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة
Time منذ 11 دقيقة Views 1207
شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات
شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات
Time منذ 16 دقيقة Views 1220
شاهد.. شجار عنيف بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين
شاهد.. شجار عنيف بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين
Time منذ 16 دقيقة Views 246
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية
Time منذ 21 دقيقة Views 1259
امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الخصية
امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الخصية
Time منذ 25 دقيقة Views 124
هذا اللى تورط بحلاله
هذا اللى تورط بحلاله
Time منذ 28 دقيقة Views 228
مضاربة شبان بسبب الاعجاب بفتاة
مضاربة شبان بسبب الاعجاب بفتاة
Time منذ 29 دقيقة Views 214