نايفكو يكشف حقيقة "طيار ركن"

علي القحطاني (صدى):
خلال الأيام الماضية، كانت "حكاية طيار ركن" هي الأكثر تداولًا في المملكة، بعدما اتهمة المغرد البارز "نايفكو" بأنه حسابًا قطريًا مزيفًا هدفه تضليل المتابعين.
وأكد نايفكو، أن "طيار ركن" من ضمن الحسابات القطرية المندسة لتضليل السعوديين، فيما قال تعليقًا على مقطع غرده حساب طيار ركن: راضي عن نفسك الآن، بعد تدمير مشروع 7 سنوات من خداع الناس والفتن في يومين؟ “.
وتفاعل الكثيرون، مع هذه الاتهامات، بالتزامن مع فشل "طيار ركن" في إثبات أنه سعودي رغم تهديده بتقديم بلاغ ضد المغرد نايفكو، وقام بنشر مقاطع مصورة زادت الشكوك حيث أكد عدد من المعلقين أن لهجته غير سعودية.