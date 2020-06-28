نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

التعاون الإسلامي تكثف جهودها لمكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والإسلاموفوبيا

Time منذ ساعة
Views 1372
التعاون الإسلامي تكثف جهودها لمكافحة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والإسلاموفوبيا

جدة (صدى):
كثفت منظمة التعاون الإسلامي من إجراءاتها لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الزائفة في ظل الانتشار الحالي لوباء كوفيد 19، حيث تشكل وسائل الإعلام أدوات ضرورية ولازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولاسيما من خلال نشر المعلومات الموثوقة، ورفع مستوى الوعي، ودحض الأخبار الزائفة.

وأكدت المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الاتحاد الأوروبي السفيرة عصمت جيهان خلال مداخلتها في الاجتماع الافتراضي حول البعد الإنساني التكميلي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن حرية التعبير الذي عُقد الأسبوع الماضي، لمعالجة التحديات الجديدة، وجهود المنظمة في مكافحة الأخبار الزائفة, مبرزة ما قامت به المنظمة من حملة توعوية إعلامية بعيدة المدى أطلقتها تحت وسم "بلدان المنظمة تكافح كوفيد 19"، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي , ونافذة خاصة على موقعها الرسمي للتحديث المنتظم للمعلومات والإحصاءات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقالت مندوبة منظمة التعاون الإسلامي إن "الإعلام الحر والمستقل والتعددي ضروري لإقامة ديمقراطية سليمة ولتعزيز سيادة القانون"، حيث يجب أن يعمل هذا الإعلام في إطار الأخلاقيات المهنية واحترام القوانين الدولية لوسائل الإعلام والاتصال, مشددة على دعوة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين للدول الأعضاء من أجل العمل مع وسائل الإعلام لتشجيع الاستخدام المسؤول لحرية التعبير، ومحاسبة وسائل الإعلام على استمرار خطاب الكراهية والتطرف، وتسريع تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الإسلاموفوبيا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

جمال ريان .. صمت دهرًا ونطق كفرًا
جمال ريان .. صمت دهرًا ونطق كفرًا
Time منذ 38 ثانية Views 1015
خطيبة حسن شاكوش تعلق على خبر انفصالها: "دعنا نرتكب أخطاء جديدة"
خطيبة حسن شاكوش تعلق على خبر انفصالها: "دعنا نرتكب أخطاء جديدة"
Time منذ 47 ثانية Views 1023
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية
بالفيديو.. التدريب التقني توضح طريقة التأكيد من نظامية المدرب والدورة التدريبية
Time منذ 5 دقائق Views 1125
شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة
شاهد.. جائحة كورونا تكشف قوة البنية الرقمية في المملكة
Time منذ 11 دقيقة Views 1207
شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات
شاهد.. دعوات لرفع سن المسموح لهم بالانتساب لفصول تعليم الموسيقى بالجامعات
Time منذ 15 دقيقة Views 1216
شاهد.. شجار عنيف بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين
شاهد.. شجار عنيف بين لاعبي برشلونة وكيكي سيتين
Time منذ 16 دقيقة Views 246
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية
الطيران المدني ينفذ إجراءات مشددة مع استئناف الرحلات وجولات ميدانية
Time منذ 21 دقيقة Views 1259
امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الخصية
امرأة تكتشف إصابتها بسرطان الخصية
Time منذ 25 دقيقة Views 124
هذا اللى تورط بحلاله
هذا اللى تورط بحلاله
Time منذ 28 دقيقة Views 228
مضاربة شبان بسبب الاعجاب بفتاة
مضاربة شبان بسبب الاعجاب بفتاة
Time منذ 29 دقيقة Views 214