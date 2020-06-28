السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم

وكالات (صدى):
سمحت أحد الولايات البرازيلية، لمشجعي كرة القدم بحضور المبرايات المحلية اعتبارًا من 10 يوليو رغم تفشي فيروس كورونا.
وأعلنت سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، أنه سيتم تحديد العودة التدريجية للمشجعين على 3 مراحل: 10% من سعة الملاعب اعتباراً من 10 يوليو، ونحو ثلثي الطاقة الاستيعابية اعتبارًا من الأول من أغسطس، ورفع كل القيود على حضور المشجعين اعتباراً من 16 أغسطس.
يذكر أن بطولة كرة القدم المحلية لولاية ريو دي جانيرو، كانت أولى منافسات اللعبة الشعبية التي يتم استئنافها في البلاد، وبدأت إقامة المباريات من الأسبوع الماضي، خلف الأبواب المغلقة.
وأعربت بعض الأندية عن اعتراضها على استئناف البطولة، أبرزها فلومينيسي وبوتافوغو، وبالفعل تقدما بشكوى قضائية للحيلولة دون العودة إلى اللعب قبل يوليو على الأقل، إلا أن المحكمة ألزمت الناديين باستئناف اللعب اعتبارا من الأحد 28 يونيو.
و سجلت البرازيل، أمس السب، 38693 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1109 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.