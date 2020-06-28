نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين

Time منذ 10 دقائق
Views 1189
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الصحفيين، اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض؛ حيث تحتاج إلى مساعد الأمين العام: مساعدة الأمين العام في تأدية مهام الأمانة العامة، والقيام بواجبات الأمين العام في حال غيابه، كتابة التقارير الصحفية وإعداد المخاطبات المختلفة، والإشراف على التواصل مع الأعضاء والجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج.

واشترطت الهيئة، الإسهام في تعزيز قاعدة البيانات لدى الهيئة، ومتابعة أداء الموظفين الذين يشرف عليهم، والإشراف على الجوانب المالية، وتوفر مهام القيادة، والقدرة على التعامل الجيد مع الحاسب الآلي واستخدام الأجهزة الحديثة والإنترنت.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير تسويق: وضع الأهداف التسويقية للهيئة وتنمية الموارد، وضع الخطط للأنشطة المتعلقة بالتسويق، وتنفيذ الخطط التسويقية وتقييم النتائج، توفر مهام القيادة والتعامل مع الجمهور، والإلمام بمهارات التسويق والقدرة على المفاوضة، الاستخدام الجيد للحاسب الآلي والأجهزة الحديثة والإلمام التسويق الإلكتروني.

وشملت الوظائف: محرر صحفي لإدارة الموقع: مسؤولية الإشراف والمتابعة والتحديث للموقع من الناحية التحريرية، والقدرة على تصنيف الأخبار واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة في النشر، وضع الخطط والتصورات لتطوير الموقع وتعزيز التصفح والقراءة والاستعراض، وصياغة محتوى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم تقرير دوري حول المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالحركة على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة، أنها تحتاج إلى سكرتير: أعمال السكرتارية المعروفة ومنها استلام البريد والتعامل معه، ومعالجة الاتصالات الهاتفية، إعداد المراسلات، وتنظيم الاجتماعات والمواعيد واستقبال الزوار وترتيبات السفر وتنظيم المحفوظات، متابعة الأعمال الإدارية، والقدرة على الاستخدام الأمثل مع الحاسب الآلي، وإعداد التقارير والإحصائيات.

وقالت الهيئة، أنها تشترط ألا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضل في طبيعة التخصص)، يفضل من له خبرة سابقة في المجال، يفضل من لديه لغة إنجليزية، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، ترسل السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، آخر موعد للتقدم للوظائف صباح يوم الأحد 2020/7/5م.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل؛ حيث تقدم طلبات التقديم والسير الذاتية على الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
Time منذ 7 دقائق Views 1137
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
Time منذ 8 دقائق Views 1156
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
Time منذ 8 دقائق Views 1179
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
Time منذ 10 دقائق Views 1189
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
Time منذ 10 دقائق Views 1108
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
Time منذ 11 دقيقة Views 1211
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
Time منذ 15 دقيقة Views 1269
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
Time منذ 20 دقيقة Views 1233
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
Time منذ 20 دقيقة Views 1230
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
Time منذ 23 دقيقة Views 1252