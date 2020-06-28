وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت هيئة الصحفيين، اليوم الأحد، عن وظائف شاغرة في مقرها الرئيسي بالرياض؛ حيث تحتاج إلى مساعد الأمين العام: مساعدة الأمين العام في تأدية مهام الأمانة العامة، والقيام بواجبات الأمين العام في حال غيابه، كتابة التقارير الصحفية وإعداد المخاطبات المختلفة، والإشراف على التواصل مع الأعضاء والجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج.
واشترطت الهيئة، الإسهام في تعزيز قاعدة البيانات لدى الهيئة، ومتابعة أداء الموظفين الذين يشرف عليهم، والإشراف على الجوانب المالية، وتوفر مهام القيادة، والقدرة على التعامل الجيد مع الحاسب الآلي واستخدام الأجهزة الحديثة والإنترنت.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مدير تسويق: وضع الأهداف التسويقية للهيئة وتنمية الموارد، وضع الخطط للأنشطة المتعلقة بالتسويق، وتنفيذ الخطط التسويقية وتقييم النتائج، توفر مهام القيادة والتعامل مع الجمهور، والإلمام بمهارات التسويق والقدرة على المفاوضة، الاستخدام الجيد للحاسب الآلي والأجهزة الحديثة والإلمام التسويق الإلكتروني.
وشملت الوظائف: محرر صحفي لإدارة الموقع: مسؤولية الإشراف والمتابعة والتحديث للموقع من الناحية التحريرية، والقدرة على تصنيف الأخبار واستخدام وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة في النشر، وضع الخطط والتصورات لتطوير الموقع وتعزيز التصفح والقراءة والاستعراض، وصياغة محتوى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم تقرير دوري حول المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالحركة على الموقع الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة، أنها تحتاج إلى سكرتير: أعمال السكرتارية المعروفة ومنها استلام البريد والتعامل معه، ومعالجة الاتصالات الهاتفية، إعداد المراسلات، وتنظيم الاجتماعات والمواعيد واستقبال الزوار وترتيبات السفر وتنظيم المحفوظات، متابعة الأعمال الإدارية، والقدرة على الاستخدام الأمثل مع الحاسب الآلي، وإعداد التقارير والإحصائيات.
وقالت الهيئة، أنها تشترط ألا يقل المؤهل عن الشهادة الجامعية (ويفضل في طبيعة التخصص)، يفضل من له خبرة سابقة في المجال، يفضل من لديه لغة إنجليزية، التفرغ التام للعمل بدوام كامل، ترسل السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، آخر موعد للتقدم للوظائف صباح يوم الأحد 2020/7/5م.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن آخر موعد للتقديم سيكون يوم الأحد الموافق الخامس من شهر يوليو المقبل؛ حيث تقدم طلبات التقديم والسير الذاتية على الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا.