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مدرب أبها: "أثق في اللاعبين وقدرتهم على تجاوز الهلال"

Time منذ ساعة
Views 1372
مدرب أبها: "أثق في اللاعبين وقدرتهم على تجاوز الهلال"

نواف السالم (صدى):
أعرب التونسي عبدالرزاق الشابي المدير الفني لأبها، عن سعادته باستئناف الدوري ، لافتًا إلى أنه كان يحرص على عودة المسابقة ومسابقة كأس الملك.

وأكد على أن حرصه يأتي لـ "المحافظة على مكتسبات النادي التاريخية".

ويحتل أبها المركز التاسع بـ 30 نقط, كما أنه تمكن من بلوغ الدوري نصف النهائي في بطولة كأس الملك (سيلاقي الهلال).و

قال إن يثق في إمكانيات لاعبيه وقدرتهم على تجاوز الهلال في الدور نصف النهائي من كأس الملك.

وقال الشابي: "هدفنا الأول كان البقاء في الدوري .. الآن أمامنا هدف مشروع وهو بلوغ المباراة النهائية لكأس الملك والسلام على خادم الحرمين الشريفين".

ولفت إلى أن الهلال هو أفضل فريق في آسيا , ولكن مباريات كرة القدم 11 ضد 11 وليس هناك فريق صغير وكبير في مباريات الكأس".

ورأى أن الهلال أقرب للفوز بالدوري على حساب النصر

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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