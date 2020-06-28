مدرب أبها: "أثق في اللاعبين وقدرتهم على تجاوز الهلال"

نواف السالم (صدى):
أعرب التونسي عبدالرزاق الشابي المدير الفني لأبها، عن سعادته باستئناف الدوري ، لافتًا إلى أنه كان يحرص على عودة المسابقة ومسابقة كأس الملك.
وأكد على أن حرصه يأتي لـ "المحافظة على مكتسبات النادي التاريخية".
ويحتل أبها المركز التاسع بـ 30 نقط, كما أنه تمكن من بلوغ الدوري نصف النهائي في بطولة كأس الملك (سيلاقي الهلال).و
قال إن يثق في إمكانيات لاعبيه وقدرتهم على تجاوز الهلال في الدور نصف النهائي من كأس الملك.
وقال الشابي: "هدفنا الأول كان البقاء في الدوري .. الآن أمامنا هدف مشروع وهو بلوغ المباراة النهائية لكأس الملك والسلام على خادم الحرمين الشريفين".
ولفت إلى أن الهلال هو أفضل فريق في آسيا , ولكن مباريات كرة القدم 11 ضد 11 وليس هناك فريق صغير وكبير في مباريات الكأس".
ورأى أن الهلال أقرب للفوز بالدوري على حساب النصر