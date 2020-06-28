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موجة غبار كثيفة تجتاح طريقي (الساحل القديم والجديد)

Time منذ ساعة
Views 1418
موجة غبار كثيفة تجتاح طريقي (الساحل القديم والجديد)

نايف السالم (صدى):
تعرضت أجزاء من طريقي (الساحل القديم والجديد) إلى موجة غبار كثيفة، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ودعا المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، سالكي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
رهف القنون بشنب وسكسوكة
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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