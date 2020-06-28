ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج

وكالات (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وضع الشعار الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي على قميص الفريق، وذلك بعد التتويج رسميًا بلقب البريميرليج يوم الخميس الماضي، عقب فوز تشيلسي على نادي مانشستر سيتي.
وقالت تقارير بأن نادي الريدز سيضع الشعار الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي على قميصه، خلال مباراة مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل في الدوري، وفي كافة المباريات المتبقية بالبريميرليج.
وذكرت التقارير أن فريق الريدز مُهدد بعدم خوض المباريات المتبقية على ملعبه في “الأنفيلد وذلك بسبب احتفال جماهير النادي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.