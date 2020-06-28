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ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج

Time منذ 14 دقيقة
Views 1269
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج

وكالات (صدى):
قرر مجلس إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، وضع الشعار الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي على قميص الفريق، وذلك بعد التتويج رسميًا بلقب البريميرليج يوم الخميس الماضي، عقب فوز تشيلسي على نادي مانشستر سيتي.

وقالت تقارير بأن نادي الريدز سيضع الشعار الذهبي لبطولة الدوري الإنجليزي على قميصه، خلال مباراة مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل في الدوري، وفي كافة المباريات المتبقية بالبريميرليج.

وذكرت التقارير أن فريق الريدز مُهدد بعدم خوض المباريات المتبقية على ملعبه في “الأنفيلد وذلك بسبب احتفال جماهير النادي بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

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أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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