آرثر ميلو يعتزم عدم إكمال الموسم مع برشلونة

وكالات (صدى):
يعتزم البرازيلي آرثر ميلو، نجم نادي برشلونة، عدم استكمال الموسم الجاري مع فريقه، بعدما سفار إلى مدينة تورينو الإيطالية لاجتياز الكشف الطبي مع يوفنتوس.
وكشفت تقارير إيطالية، أن آرثر ينوي التوقيع على عقود انتقاله إلى نادي يوفنتوس بعد خضوعه للكشف الطبي، في صفقة تبادلية ينضم من خلالها، ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة.
وأكدت أن مسؤولي برشلونة أجبروا اللاعب على الرحيل وتوقيع العقد مع اليوفي؛ لذلك يفكر اللاعب في عدم إكمال الموسم مع النادي الكتالوني.
وسينتقل آرثر إلى يوفنتوس مقابل 80 مليون يورو تقريبًا، فيما سيحصل البارسا على توقيع بيانيتش مقابل 60 إلى 70 مليون.