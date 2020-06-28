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آرثر ميلو يعتزم عدم إكمال الموسم مع برشلونة

Time منذ 56 دقيقة
Views 1331
آرثر ميلو يعتزم عدم إكمال الموسم مع برشلونة

وكالات (صدى):
يعتزم البرازيلي آرثر ميلو، نجم نادي برشلونة، عدم استكمال الموسم الجاري مع فريقه، بعدما سفار إلى مدينة تورينو الإيطالية لاجتياز الكشف الطبي مع يوفنتوس.

وكشفت تقارير إيطالية، أن آرثر ينوي التوقيع على عقود انتقاله إلى نادي يوفنتوس بعد خضوعه للكشف الطبي، في صفقة تبادلية ينضم من خلالها، ميراليم بيانيتش، إلى برشلونة.

وأكدت أن مسؤولي برشلونة أجبروا اللاعب على الرحيل وتوقيع العقد مع اليوفي؛ لذلك يفكر اللاعب في عدم إكمال الموسم مع النادي الكتالوني.

وسينتقل آرثر إلى يوفنتوس مقابل 80 مليون يورو تقريبًا، فيما سيحصل البارسا على توقيع بيانيتش مقابل 60 إلى 70 مليون.

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أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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