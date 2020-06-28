بالفيديو.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ماجد محمد (صدى):
أعلن البرازيلي جوزيف دي سوزا، نجم النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعله غير قادر على العودة إلى جدة.
وأكد "دي سوزا"، أنه لن يعود إلى المملكة إلى بعد انتهاء فترة العزل، إذ كان من المفترض أن يغادر إلى جدى أمس السبت، مشيرًا إلى أنه بدء فترة الحجر الصحي.
يذكر أن الأهلي، أخضع جميع لاعبين الموجودين في الرياض إلى مسحات الكشف عن فيروس كورونا؛ تمهيدًا لاستئناف التدريبات.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عودة مسابقة دوري المحترفين، يوم 4 أغسطس المقبل، على أن يختتم الموسم يوم 9 سبتمبر.