نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1368
بالفيديو.. لاعب الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا

ماجد محمد (صدى):
أعلن البرازيلي جوزيف دي سوزا، نجم النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعله غير قادر على العودة إلى جدة.

وأكد "دي سوزا"، أنه لن يعود إلى المملكة إلى بعد انتهاء فترة العزل، إذ كان من المفترض أن يغادر إلى جدى أمس السبت، مشيرًا إلى أنه بدء فترة الحجر الصحي.

يذكر أن الأهلي، أخضع جميع لاعبين الموجودين في الرياض إلى مسحات الكشف عن فيروس كورونا؛ تمهيدًا لاستئناف التدريبات.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عودة مسابقة دوري المحترفين، يوم 4 أغسطس المقبل، على أن يختتم الموسم يوم 9 سبتمبر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
Time منذ 6 دقائق Views 1124
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
Time منذ 7 دقائق Views 1151
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
Time منذ 7 دقائق Views 1163
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
Time منذ 9 دقائق Views 1178
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
Time منذ 9 دقائق Views 1100
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
Time منذ 10 دقائق Views 1202
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
Time منذ 13 دقيقة Views 1254
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
Time منذ 19 دقيقة Views 1223
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1217
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
Time منذ 22 دقيقة Views 1252