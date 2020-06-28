شاهد.. استحواذ أمازون على شركة ناشئة في مجال القيادة الذاتية

وكالات (صدى):
استحوذت عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" على شـركة "Zoox" الناشئة التي تعمل في مجال السيارات ذاتية القيادة؛ فيما لم يتم الكشف عن شروط وتفاصيل الصفقة حتى الآن.
وأوضحت التقارير، أن "Zoox" لن يتم شراؤها بأقل من 1.2 مليار دولار أي 4.5 مليار ريال، فضلًا عن أن أمازون كانت ستدفع أكثر من مليار دولار للاستحواذ على هذه الشركة.
وصرح "جيف ويلك" رئيس قسم تجارة التجزئة في أمازون: " تعمل شركة Zoox على التخيل والابتكار وتصميم تجربة قيادة ذاتية عالمية المستوى، ونحن متحمسون لمساعدة فريقهم الموهوب لتحقيق رؤيتهم خلال السنوات المقبلة " .