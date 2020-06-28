نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. استحواذ أمازون على شركة ناشئة في مجال القيادة الذاتية

Time منذ ساعة
Views 1282
شاهد.. استحواذ أمازون على شركة ناشئة في مجال القيادة الذاتية

وكالات (صدى):
استحوذت عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" على شـركة "Zoox" الناشئة التي تعمل في مجال السيارات ذاتية القيادة؛ فيما لم يتم الكشف عن شروط وتفاصيل الصفقة حتى الآن.

وأوضحت التقارير، أن "Zoox" لن يتم شراؤها بأقل من 1.2 مليار دولار أي 4.5 مليار ريال، فضلًا عن أن أمازون كانت ستدفع أكثر من مليار دولار للاستحواذ على هذه الشركة.

وصرح "جيف ويلك" رئيس قسم تجارة التجزئة في أمازون: " تعمل شركة Zoox على التخيل والابتكار وتصميم تجربة قيادة ذاتية عالمية المستوى، ونحن متحمسون لمساعدة فريقهم الموهوب لتحقيق رؤيتهم خلال السنوات المقبلة " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1124
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
Time منذ 7 دقائق Views 1146
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
Time منذ 7 دقائق Views 1163
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
Time منذ 8 دقائق Views 1177
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
Time منذ 9 دقائق Views 1100
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
Time منذ 10 دقائق Views 1202
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
Time منذ 13 دقيقة Views 1254
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
Time منذ 19 دقيقة Views 1223
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
Time منذ 19 دقيقة Views 1217
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
Time منذ 22 دقيقة Views 1252