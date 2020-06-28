السلام لصناعة الطيران تطرح 3 وظائف شاغرة في مجال المحاسبة

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة السلام لصناعة الطيران 3وظائف بمجال المحاسبة عبر برنامج "تمهير" للجنسين وذلك للعمل بالشركة في الرياض تحت مسمى وظيفي " محاسب" التدريب على رأس العمل .
واشترطت الشركة أن تكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادله في مجال المحاسبة ، وألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وألا يكون سجل على أي وظيفة خلال 6 أشهر السابقة، وألا يكون استفاد من برنامج "تمهير" سابقا ويجيد اللغة الإنجليزية "مستوى متقدم".
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