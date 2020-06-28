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"الداخلية" تنشر فيديو القبض على أخطر تشكيلات عصابية خلال فترة وجيزة

Time منذ ساعة
Views 1348
"الداخلية" تنشر فيديو القبض على أخطر تشكيلات عصابية خلال فترة وجيزة

الرياض (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من مواطنين وشخصين آخرين من جنسية عربية تخصص في السرقة ونشل المارة .

ونشر "الأمن " فيديو القبض على المجرمين موضحاً انهم قاموا بالسرقة من 51 سيارة وارتكاب 11 قضية اخرى تتمثل في نشل المارة بإستخدام دراجة نارية بالإضافة إلى 9 قضايا سلب تحت تهديد السلاح.

كما تم القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة مقيمين من جنسية عربية قاموا بإرتكاب 12 حادثة سطو على المنازل بالرياض ، وقاموا بسرقة ما بداخلها من مجوهرات واجهزة ومقتنيات تبلغ قيمتها نصف مليون ريال .

وتم القبض أيضاً على زائرين من جنسية افريقية يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة وعُثر بحوزتهم على 50 الف ريال و61 الف دولار ومواد تستخدم في تزييف العملات .

كما تمكنت الأجهزة من القبض على 13 مقيم من جنسية عربية يقومون 181 رأس غنم بحفر الباطن وتم العثور على 161 رأس بحوزتهم ، وغيرها من التشكيلات العصابية التي تهدد الأمن .

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أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

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