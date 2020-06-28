نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
Views 1264
«الصحة»: تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 2627 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 124755 حالة تعافي؛ فيما تم تسجيل 40 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1551 حالة وفاة.

وقال متحدث وزارة الصحة: " لا زلنا نرصد حالات حرجة مرتفعة إلا أنها تعتبر مستقرة.. الحالات الحرجة الحالية تم تسجيلها في الأسابيع الماضية"؛ مضيفًا: " الحالات الحرجة ما بين ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ حالة، وهي أعداد مرتفعة، لكنها في حدود، ويبدو أنها تستقر حاليًا، ونراقبها بشكل يومي " .

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد العبدالعالي: " في الأيام الأخيرة نلاحظ ارتفاعاً قليلاً في منحنى نمو العدوى؛ مما يدعونا إلى الحذر أكثر " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
فاطمة
اريد أن أبيع إحدى كليتي
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..

أخر الأخبار

متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
متحدث الصحة: لم يُرصد أي وفيات لأطفال دون سن العاشرة بكورونا (فيديو)
Time منذ 5 دقائق Views 1117
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
توفر وظائف شاغرة في مستشفى الزهراء بالقطيف
Time منذ 6 دقائق Views 1145
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
السماح للجماهير بحضور المباريات في ثاني أكثر البلدان تفشيًا لكورونا بالعالم
Time منذ 7 دقائق Views 1163
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
وظائف شاغرة في هيئة الصحفيين
Time منذ 8 دقائق Views 1177
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
بالصور.. تصميمات غريبة لمقصورات السيارات
Time منذ 8 دقائق Views 1100
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
مدير الأمن العام يؤكد على أهمية التكامل بين كافة الجهات في موسم الحج
Time منذ 9 دقائق Views 1200
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
ليفربول يقرر وضع شعار الدوري الانجليزي على قميصه بعد التتويج
Time منذ 13 دقيقة Views 1254
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
المياه الوطنية تدخل خدمة المياه لـ 9 قرى بمحافظة بيش بضخها 3100 م3يوميًا
Time منذ 18 دقيقة Views 1223
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
تسريب جديد للرد على مزاعم عدم وجود دور للقذافي في صلح الرشايدة
Time منذ 18 دقيقة Views 1217
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
4 مقشرات طبيعية للحصول على أيدي ناعمة
Time منذ 22 دقيقة Views 1252