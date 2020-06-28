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المواصفات: أكثر من 23 ألف منتج حاصل على علامة الجودة بالمملكة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1317
المواصفات: أكثر من 23 ألف منتج حاصل على علامة الجودة بالمملكة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وجود أكثر من (23,469) منتجاً في السوق السعودي حاصل على علامة الجودة السعودية، حيث تعود تلك المنتجات لحوالي (768) ترخيصاً باستخدام العلامة لمنشآت في (21) دولة حول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أن قطاع منتجات التشييد والبناء والمواد العامة يأتي في المرتبة الأولى كأكثر القطاعات حصولاً على ترخيص باستخدام علامة الجودة بنحو (343) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الميكانيكية والمعدنية بإجمالي (147) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والمقاييس والموازين بواقع (113) ترخيصاً، ثم قطاع المنتجات الكيمائية والبترولية والغزل والنسيج بواقع (112) ترخيصاً، ويأتي في المرتبة الأخيرة قطاع المنتجات الغذائية والزراعية بـ (53) ترخيصاً.

وأشارت إحصائيات هيئة المواصفات حتى نهاية شهر مايو 2020 إلى أن هناك مصانع لأكثر من (21) دولة حول العالم حاصلة على علامة الجودة السعودية، موضحة أن هناك أكثر من (2423) منتجاً إيطالياً يحمل علامة الجودة السعودية، و (1110) منتجات صينية، و (869) منتجاً أردنياً، و (749) منتجاً تايلندياً، و (735) منتجاً هندياً، إلى جانب (442) منتجاً إماراتياً، و (424) منتجاً مصرياً، فيما هناك أكثر من (15,507) منتجات سعودية قد حصلت على ترخيص باستخدام علامة الجودة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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