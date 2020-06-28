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تعثر مفاوضات الشباب لتجديد عقد الحمدان

Time منذ ساعة
Views 1389
تعثر مفاوضات الشباب لتجديد عقد الحمدان

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن مفاوضات نادي الشباب ولاعبها عبدالله الحمدان واجهت عقبات بعد العرض الذي قدمه ناديه من أجل تمديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.

وذكرت التقارير بأن الحمدان قرر عدم النظر في عرض الشباب، قبل أن يتم تعديله من الناحية المالية بشكل مبدئي، ليصبح مُرضيا بالنسبة له.

ونقلت التقارير بأن ”الحمدان رفض العرض من الناحية المالية مبدئيا، وعده غير مرض بالنسبة له، لذا سيتفق مع عبداللطيف الغنام وكيل أعماله على دراسته بشكل جيد، ومقارنته بالعروض الأخرى التي ستقدم إليه بعد دخوله الفترة الحرة أي بعد ستة أشهر من الآن“.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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