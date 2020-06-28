تعثر مفاوضات الشباب لتجديد عقد الحمدان

ماجد محمد (صدى):
قالت تقارير بأن مفاوضات نادي الشباب ولاعبها عبدالله الحمدان واجهت عقبات بعد العرض الذي قدمه ناديه من أجل تمديد عقده الذي ينتهي الموسم المقبل.
وذكرت التقارير بأن الحمدان قرر عدم النظر في عرض الشباب، قبل أن يتم تعديله من الناحية المالية بشكل مبدئي، ليصبح مُرضيا بالنسبة له.
ونقلت التقارير بأن ”الحمدان رفض العرض من الناحية المالية مبدئيا، وعده غير مرض بالنسبة له، لذا سيتفق مع عبداللطيف الغنام وكيل أعماله على دراسته بشكل جيد، ومقارنته بالعروض الأخرى التي ستقدم إليه بعد دخوله الفترة الحرة أي بعد ستة أشهر من الآن“.