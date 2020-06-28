بالفيديو.. خبير مصري يوضح حقيقة ضعف الفيروس

القاهرة (صدى):
أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصري، عادل خطاب، اليوم الأحد، أنه لا توجد حقيقة علمية واحدة حتى اليوم، تثبت أن الفيروس المستجد قد ضعف.
وقال عادل خطاب في حديث لقناة "DMC" ، أن الأمر المسلم به هو استمرار وجود الفيروس، وهناك احتمالية كبيرة لعودته في شكل موجة ثانية في فصل الخريف أو الشتاء المقبل؛ لافتًا إلى أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى، ولكن الذي ينقل العدوى هو التجمعات.
وأوضح خبير الفيروسات، أن دول العالم تعيش حاليًا مرحلة صعبة، وهي بين شقي الرحى، بين وجود الفيروس من جهة، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى؛ مشيرًا إلى أن الحمل هو من عوامل الخطورة ولم يثبت حتى الآن أن الجنين يصاب بالفيروس عن طريق الدم، ولكنه من الممكن أن ينتقل الفيروس له بعد الولادة عن طريق الرضاعة أو التنفس.