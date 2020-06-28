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بالفيديو.. خبير مصري يوضح حقيقة ضعف الفيروس

Time منذ 57 دقيقة
Views 1383
بالفيديو.. خبير مصري يوضح حقيقة ضعف الفيروس

القاهرة (صدى):
أكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصري، عادل خطاب، اليوم الأحد، أنه لا توجد حقيقة علمية واحدة حتى اليوم، تثبت أن الفيروس المستجد قد ضعف.

وقال عادل خطاب في حديث لقناة "DMC" ، أن الأمر المسلم به هو استمرار وجود الفيروس، وهناك احتمالية كبيرة لعودته في شكل موجة ثانية في فصل الخريف أو الشتاء المقبل؛ لافتًا إلى أن مياه البحر أو حمامات السباحة لا تنقل العدوى، ولكن الذي ينقل العدوى هو التجمعات.

وأوضح خبير الفيروسات، أن دول العالم تعيش حاليًا مرحلة صعبة، وهي بين شقي الرحى، بين وجود الفيروس من جهة، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد من جهة أخرى؛ مشيرًا إلى أن الحمل هو من عوامل الخطورة ولم يثبت حتى الآن أن الجنين يصاب بالفيروس عن طريق الدم، ولكنه من الممكن أن ينتقل الفيروس له بعد الولادة عن طريق الرضاعة أو التنفس.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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