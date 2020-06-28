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ميلنر يطالب ليفربول بالحفاظ على التقدم

Time منذ 44 دقيقة
Views 1296
ميلنر يطالب ليفربول بالحفاظ على التقدم

وكالات (صدى):
أكد جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن على فريقه عدم التوقف عند هذا الإنجاز، واستمرار طموحه وحماسه لتحقيق المزيد من النجاح؛ متوقعًا رداً قويا من جانب سيتي الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وقال جيمس ميلنر: " تعرفون مدى صعوبة الدفاع عن اللقب بالنسبة لأي فريق.. سيتي فعلها في الموسم الماضي.. لكنه حاول تحقيق ذلك مرتين من قبل وفشل "؛ مضيفًا: "أثبت فريق ليفربول أن بوسعنا التعامل مع خيبة الأمل، هل يمكن لنا أن نثبت أن بوسعنا التعامل مع النجاح " .

وتابع لاعب ليفربول: " في الموسم المقبل لا يكفي أن نكون على مثل هذا المستوى الجيد الذي قدمناه في الموسم الجاري. لأن سيتي سيرفع من مستوى أدائه وكذلك ستفعل أندية أخرى".

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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