ميلنر يطالب ليفربول بالحفاظ على التقدم

وكالات (صدى):
أكد جيمس ميلنر لاعب فريق ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن على فريقه عدم التوقف عند هذا الإنجاز، واستمرار طموحه وحماسه لتحقيق المزيد من النجاح؛ متوقعًا رداً قويا من جانب سيتي الذي يدربه الإسباني بيب جوارديولا.
وقال جيمس ميلنر: " تعرفون مدى صعوبة الدفاع عن اللقب بالنسبة لأي فريق.. سيتي فعلها في الموسم الماضي.. لكنه حاول تحقيق ذلك مرتين من قبل وفشل "؛ مضيفًا: "أثبت فريق ليفربول أن بوسعنا التعامل مع خيبة الأمل، هل يمكن لنا أن نثبت أن بوسعنا التعامل مع النجاح " .
وتابع لاعب ليفربول: " في الموسم المقبل لا يكفي أن نكون على مثل هذا المستوى الجيد الذي قدمناه في الموسم الجاري. لأن سيتي سيرفع من مستوى أدائه وكذلك ستفعل أندية أخرى".