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السفارة بالكويت تستأنف استقبال المواطنين وطلبات العودة للمملكة

Time منذ ساعة
Views 1404
السفارة بالكويت تستأنف استقبال المواطنين وطلبات العودة للمملكة

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت سفارة المملكة بالكويت عودة استقبال المراجعين لمراجعة شؤون السعوديين يوم الأحد المقبل الموافق 5 يوليو .

كما أكدت أنه قد تم اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة القسم على خدمة رسائل الواتس اب، حرصاً على سلامة المراجعين على الرقم" 55050303 965+" .

وأشارت السفارة أنه سوف يتم استقبال طلبات المواعيد من يوم الاحد الى الخميس من الساعة ١٠ الى ١٢ ظهرا. مع استقبال جميع طلبات العودة للمواطنين السعوديين الى ارض الوطن عن طريق ارسال الطلب الى البريد الالكتروني للسفارة [email protected] ، مرفق معه صورة من الهوية الوطنية او جواز السفر ورقم هاتف للتواصل.

وفي حال وجود حالات طارئة لا سمح الله، يمكن الاتصال على رقم جوال الطواريء خلال ٢٤ ساعة يومياً على الرقم التالي : +965 511 21069

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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