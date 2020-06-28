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لجنة الاحتراف تلزم بوجود وسيط سعودي في أي صفقة

Time منذ ساعة
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لجنة الاحتراف تلزم بوجود وسيط سعودي في أي صفقة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، تعمل على تعديلات خاصة في لائحة الوسطاء، وسيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، والتي شملت وجود وسيط سعودي في أي صفقة، أو عقد يتمُّ عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على نسبة كل طرف.

ودعت لجنة الاحتراف إلى الالتزام بميثاق الشرف بين الوسطاء بعدم التعامل مع الوسطاء الذين صدر في حقهم قرار منع، أو إيقاف، أو شطب من اتحاد القدم، أو غرفة التحكيم.

وكانت "الاحتراف"، قد أعلنت يوم أمس قائمة الوسطاء المعتمدين، حيثُ شهدت تراجع سبعة أسماء عن تجديد الرخصة، فيما حضر 29 وسيطًا في المملكة، تمَّ اعتمادهم للتعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لدى اللجنة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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