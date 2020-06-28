لجنة الاحتراف تلزم بوجود وسيط سعودي في أي صفقة

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن لجنة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، تعمل على تعديلات خاصة في لائحة الوسطاء، وسيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، والتي شملت وجود وسيط سعودي في أي صفقة، أو عقد يتمُّ عن طريق وسيط أجنبي، على أن يتفق الطرفان على نسبة كل طرف.
ودعت لجنة الاحتراف إلى الالتزام بميثاق الشرف بين الوسطاء بعدم التعامل مع الوسطاء الذين صدر في حقهم قرار منع، أو إيقاف، أو شطب من اتحاد القدم، أو غرفة التحكيم.
وكانت "الاحتراف"، قد أعلنت يوم أمس قائمة الوسطاء المعتمدين، حيثُ شهدت تراجع سبعة أسماء عن تجديد الرخصة، فيما حضر 29 وسيطًا في المملكة، تمَّ اعتمادهم للتعامل معهم في الانتقالات وتسجيل اللاعبين لدى اللجنة.