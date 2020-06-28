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وزارة الرياضة تلزم الأندية بتفعيل «توكلنا» و«تباعد»

Time منذ 25 دقيقة
Views 1276
وزارة الرياضة تلزم الأندية بتفعيل «توكلنا» و«تباعد»

ماجد محمد (صدى):
ذكرن تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن وزارة الرياضة تمنع دخول أي شخص إلى المنشآت الرياضية التابعة لها من دون تحميل أو تفعيل تطبيقَي "توكلنا" و"تباعد".

وقالت أن الوزارة، وجهت بإلزام الأندية، والاتحادات الرياضية، ورابطة دوري المحترفين بتفعيل التطبيقَين، ابتداءً من اليوم؛ مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأشارت إلى أن أي خرق للبروتوكول سيقابله تطبيق عقوبات في حق مرتكبه؛ فيما أبلغت الأندية لاعبيها، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية فيها بضرورة تحميل التطبيقَيْن من أجل الدخول إلى التدريبات بعد وضعهما ضمن البروتوكول الطبي الذي حدَّدته وزارة الرياضة.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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