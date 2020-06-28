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بالصور.. شرطة مكة المكرمة تنفذ جولات ميدانية لضبط المخالفين

Time منذ ساعتين
Views 1363
بالصور.. شرطة مكة المكرمة تنفذ جولات ميدانية لضبط المخالفين

مكة المكرمة (صدى):
كشفت صور الجولات الميدانية التي قامت بها شرطة منطقة مكة المكرمة على أحياء منطقة البلد والمنطقة التاريخية ومواقف النقل الجماعي بجدة، بهدف متابعة تطبيق لائحة الإجراءات الإحترازية من خلال الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات والتباعد الجسدي، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات.

وقام رجال الأمن بتحرير مخالفات بعد ضبط أشخاص غير ملتزمين بالاحترازات الوقائية من حيث لبس الكمامة والتباعد الجسدي.

وتركزت الجولات الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية. وقد أثمرت جهود رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة في نشر الوعي لدى المواطن والمقيم وتطبيق الاحترازات الوقائية.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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