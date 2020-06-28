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"كاف" يبحث الثلاثاء مصير الموسم وبطولة أمم إفريقيا 2021

Time منذ 39 دقيقة
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"كاف" يبحث الثلاثاء مصير الموسم وبطولة أمم إفريقيا 2021

وكالات (صدى):
تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("كاف")، الثلاثاء القادم اجتماعًا لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، منذ مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، وشملت التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، منافسات مسابقتي الأندية، دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).

وأكد الاتحاد في بيان له، أن اللجنة التنفيذية تعقد "اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 الساعة 10:00 صباحًا، وذلك لمناقشة آثار وباء كوفيد - 19 على كرة القدم الإفريقية والأمور المتعلقة به "،لبحث استكمال المنافسات القارية، يليه مؤتمرًا صحفيًا بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.

كما أدرج الاتحاد على جدول أعماله، "استئناف مسابقات الأندية لموسم 2019-2020"، والمصادقة على إجراءات مالية ستتخذ في ظل أزمة فيروس كورونا، وتثبيت باه في منصب الأمين العام خلفًا للمغربي معاذ حجي.

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ايه هي صادقة ..الزاد لما يكون مكشوف كل يناظر له..و..
اللهو البرئ
الصايعين ..هذا مكانهم حتى انهم دايم يحجزون الخط للعابرين..
illuminati
مخالف للرد
نتىنى
...... تعادل برشلونة ضد سيلتا فيغو
عادل عبدالحي حمزة
شكرا

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