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إجراء حاسم ضد ملاك العقارات المشتركة المماطلين في سداد مبالغ الخدمات

Time منذ ساعتين
Views 1483
إجراء حاسم ضد ملاك العقارات المشتركة المماطلين في سداد مبالغ الخدمات

نايف السالم (صدى):
رحب خبراء العقارات بنظام ملكية الوحدات العقارية الجديد والذي اقره مؤخراً مجلس الوزراء .

وأكد عقاريون ان النظام الجديد يحفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة بينهم ويعزز التعايش السكني المشترك .

وأشاروا ان اي مالك يمتنع عن دفع مبالغ خدمات المساكن المشتركة لجمعية ملاك سيتم وقف الخدمات عنه والرفع بشكوى للمحكمة المختصة ومن ثم إيقاف حساباته البنكية لسداد المبالغ المستحقة للجمعية .

ويبدأ تطبيق النظام ولائحته في 19 محرم المقبل بما يحفظ حقوق الملاك وخدماتهم وينعكس بالإيجاب على السوق العقاري .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههه إحساس مرهف..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
لاإله إلا الله الله أكبر، مما قيل عن الذكريات؟؟ **الذكريات قد تثير فينا الشجن، قد تثير فينا الحزن، قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسيانه، أو الذي نريد نسيانه، ولكن إلا يكفي تذكرنا لها أنّها ما زالت باقية فينا، وأن أصحابها ما زالوا معنا في قلوبنا وأرواحنا. & & & إذا سلمت من رياح الذكرى ومن سكاكين الشوق فـ أنا بألف خير..
واضح*** وصريح***
المقطع ناقص،لأن فيه إستعراض شو ..

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