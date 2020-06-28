أبرز مزايا نظام تشغيل الساعات «WatchOS 7»

وكالات (صدى):
أطلقت شركة "أبل" الأمريكية نظام WatchOS 7 ، الذي سيشغل الساعات، وهو متاح حاليا فقط كإصدار تجريبي للمطور؛ حيث شمل ميزة جديدة وهي مؤقت العد التنازلي لغسل اليدين عندما يقوم شخص ما يغسل يديه، للتأكد من حصوله على 20 ثانية.
وتضمن النظام تمرين رقص جديد كجزء من تتبع اللياقة البدنية من "أبل" الذي سيمكنك من احتساب كل سعر حراري أثناء قيامك بأي حركة راقصة؛ فيما تسمح "أبل" لمستخدمي ساعتها بوضع بعض المعلومات أو التعقيدات على وجه الساعة.
ومن المنتظر، أن يضم النظام تطبيق النوم الجديد الذي سيتخطى مجرد تتبع عدد ساعات النوم ليساعد أيضا على الاسترخاء مع اقتراب وقت النوم المستهدف.